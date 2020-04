Nepnieuws extreemrechts verwijt Britse moslims van coronavirus

De anti-terreureenheid van het Verenigd Koninkrijk is een onderzoek gestart naar extreemrechtse groeperingen die de coronacrisis gebruiken om de haat jegens moslims aan te wakkeren

De anti-moslimdiscriminatie groep Tell Mama meldt een toename van het aantal incidenten van extreemrechtse groeperingen die Britse moslims de schuld geven voor de verspreiding van het coronavirus. De haatgroepen verspreiden nepnieuws op sociale netwerken waarin wordt beweerd dat moslims de preventiemaatregelen van de autoriteiten aan hun laars zouden lappen. In sommige gevallen leiden de claims tot fysieke aanvallen tegen moslims.





Zo beweerde een man op Twitter dat een moskee in Wembley nog steeds moskeegangers zou ontvangen. Tell Mama ontkrachtte de claim en nodigde andere twitteraars uit het haatzaaiende bericht te rapporteren. Twitter verwijderde de tweet en blokkeerde de gebruiker.





Een video die door Tommy Robinson, de oprichter en voormalig leider van de English Defence League (EDL), op Telegram werd gedeeld, zou een groep moslims laten zien die een 'geheime moskee' in de binnenstad van Birmingham verlieten. De video werd 10.000 keer bekeken op het platform. De claims werden vervolgens ontkracht door de politie van West Midlands.





De politie van West Yorkshire ontkrachtte eveneens beelden waarin moslims naar verluidt het vrijdaggebed bijwoonden; de beelden dateerden echter van vóór de coronamaatregelen. De politie van Shropshire ondernam actie nadat een tweet van een extreem-rechtse gebruiker beweerde dat een moskee de maatregelen negeerde. De inhoud werd gerapporteerd bij Twitter.





Tell Mama-voorman Iman Atta zei dat extremisten de coronacrisis gebruiken om hun doordringende haatboodschap over te brengen door de moslimgemeenschappen de schuld geven van de verspreiding van het coronavirus. "Het zijn vooral recidivisten die dit zien als een manier om onrust in de gemeenschap te veroorzaken.", aldus Atta.





Tot de spraakmakende accounts die verband houden met het verspreiden van kwaadaardig nepneuws tegen moslims behoren onder meer die van Katie Hopkins en de voormalige Ukip-leider Gerard Batten.





Hopkins deelde een video waarin de politie in India mensen mishandelde omdat ze samenkwamen in een moskee. Hopkins tagde de politie van Humberside en schreef: "De Indiase politie helpt jonge vredelievende mannen om zich uit de overvolle moskee te verspreiden tijdens de afsluiting. Iets om naar te streven @Humberbeat?"









In een tweet die viraal ging, suggereerde Batten dat moskeeën open zouden blijven omdat de regering "te bang" zou zijn om ze te sluiten. Batten heeft ook complottheorieën gedeeld met beweringen dat COVID-19 een Chinees "biowapen" zou zijn.





Politiecommissaris David Jamieson zei dat de anti-terreureenheid onderzoek doet naar rechtse groeperingen die de pandemie gebruiken om haat te zaaien en verdeeldheid te creëren.





"We zijn ons ervan bewust dat dit door rechtse groepen wordt aangegrepen om sommige etnische groepen de schuld te geven. Er is niet veel voor nodig om de rust af ​​te breken en spanningen te veroorzaken. Het is iets dat we nauwlettend volgen", aldus Jamieson.

