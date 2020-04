Gestrande Marokkanen sturen brief aan koning Mohammed VI

Marokkanen die in het buitenland gestrand zijn geraakt nadat passagiersverbindingen werden opgeschort sturen een open brief aan koning Mohammed VI.

De brief was gericht aan de koning en ondertekend door "honderden Marokkanen" die over de hele wereld gestrand zijn geraakt. Ze willen gerepatrieerd worden. De lijst wordt aangevoerd door Marokkanen in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook in Sri Lanka, Senegal, de Verenigde Staten, Maleisië, Peru en Thailand zitten Marokkanen vast als gevolg van het vliegverbod





"We zijn in het buitenland voor sollicitatiegesprekken, school, medische redenen, familiebezoek of als toerist", leest de brief. De reizigers beweren dat ze verrast werden door het plotselinge opschorting van het vliegverkeer en dat ze na drie weken dwalen door hun financiële middelen heen zijn geraakt.





"Drie weken lang hebben we hetzelfde antwoord gekregen van onze consulaten en ambassades: wacht, er is nog niets voor u besloten". De reizigers voelen zich in de steek gelaten door de Marokkaanse autoriteiten. "Elke dag zien we burgers van over de hele wereld terugkeren naar hun land. Dit voedt ons leed".





De brief wordt afgesloten met het verzoek aan de Marokkaanse vorst om de terugkeer naar het vaderland mogelijk te maken. De ondertekenaars beweren bereid te zijn alle veiligheidsinstructies op te volgen en onderworpen te worden aan alle veiligheidsmaatregelen om medeburgers in Marokko te beschermen tegen eventuele besmettingen.

