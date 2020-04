Hoogste aantal coronadoden in staat New York in een dag

De Amerikaanse staat New York had de afgelopen 24 uur met 731 nieuwe sterfgevallen het hoogste aantal tot nu toe sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus daar.

© ANP 2020

Gouverneur Andrew Cuomo verklaarde dat in de aantallen ziekenhuisopnames een piek lijkt te zijn bereikt. In de zwaar getroffen staat New York zijn tot nu toe 5489 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken. Het aantal vastgestelde besmettingen ligt op ruim 138.000.Cuomo bedankte president Donald Trump voor de snelle manier waarop deze in actie is gekomen om de staat te helpen. Volgens de gouverneur werken de maatregelen, onder andere afstand houden, en wordt de curve in de groei van de besmettingen "veranderd".