Italië registreerde de afgelopen 24 uur 604 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus. Dat waren er 32 minder dan de dag ervoor.





Het totaal is nu 135.586. Van de mensen met een besmetting zijn er ruim 24.000 hersteld.

In totaal zijn daarmee 17.127 mensen bezweken aan het virus, het hoogste aantal van alle landen in de wereld. Het aantal nieuwe besmettingen was met 3.039 voor de tweede achtereenvolgende dag iets kleiner.