KNVB volgt UEFA en wil eredivisie in zomer afronden

De eredivisie en eerste divisie worden deze zomer, als de omstandigheden dat toelaten, alsnog hervat en afgerond.

De KNVB en de Eredivisie CV hebben dat de clubs uit het betaalde voetbal dinsdag in een videoconferentie laten weten. De intentie is om de competities halverwege juni te hervatten.





Sinds de eerste week van maart wordt er, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, niet meer gevoetbald. Meerdere clubs, waaronder Ajax, PSV en AZ, verzochten de KNVB vorige week een punt achter het seizoen te zetten. De Europese voetbalbond UEFA verzocht alle landen het seizoen, indien mogelijk, af te ronden. Als daar geen gehoor aan gegeven wordt, zou dat gevolgen kunnen hebben voor het aantal beschikbare tickets voor Europese clubtoernooien.





De KNVB wil halverwege juni eerst de inhaalwedstrijden FC Utrecht - Ajax en AZ - Feyenoord afronden. In het weekeinde van 19 tot en met 21 juni is dan de eerste complete speelronde. Daarna moeten nog zeven speelronden worden afgewerkt.





Consequenties

Het langer doorspelen, heeft wel de nodige consequenties. Contracten van spelers lopen tot eind juni. Ajacied Hakim Ziyech voetbalt komend seizoen bijvoorbeeld voor Chelsea. Een werkgroep van de FIFA kwam zondag met de aanbeveling om spelerscontracten deze zomer pas te laten beëindigen op de nieuwe einddatum van het seizoen 2019-2020. De FIFA heeft dat advies inmiddels overgenomen.





Ajax-directeur Marc Overmars zei vorige week als eerste dat wat de Amsterdammers betreft het seizoen per direct eindigt. "De eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf", zei hij. PSV-directeur Toon Gerbrands noemde het een dag later onverantwoord om door te voetballen.





Ajax is momenteel koploper in de eredivisie. Nummer twee AZ heeft evenveel punten.





