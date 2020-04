Rutte: voortduren maatregelen na 28 april is reëel

Het is zeker reëel dat de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, na 28 april van kracht blijven.

Dat zei premier Mark Rutte na afloop van het overleg van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Rutte noemt het verder "veel te vroeg" om te speculeren wat er gaat gebeuren. De week voor de 28e beslist het kabinet welke maatregelen de periode daarna van kracht blijven of moeten worden genomen. Rutte zei dat we "voorzichtig" op de goede weg zijn, maar benadrukt dat iedereen zich wel aan de regels moet blijven houden.De premier spreekt van "een lange adem". "Als we vanaf 28 april al stappen kunnen zetten, het loket gaat echt niet in één keer weer open." Volgens Rutte wordt gekeken naar "intelligent" afbouwen van de maatregelen, verwijzend naar wat het kabinet noemt de intelligente lockdown, waar we nu in zitten.Afgelopen week was hij ontzettend "trots" op Nederland omdat nagenoeg iedereen "ondanks het stralende weer" binnen bleef. Hij hoopt dat iedereen het komende paasweekeinde hetzelfde doet, zodat het effect van de maatregelen niet ineens weer teniet wordt gedaan.