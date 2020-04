Kabinet wil app voor opsporing contacten van coronapatiënt

Het kabinet wil twee apps gaan gebruiken waarmee contacten kunnen worden opgespoord van mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Naar deze technologie voor contactonderzoek, wordt nu onderzoek gedaan, zei zorgminister Hugo de Jonge dinsdag na het crisisberaad. Het intensiever testen en beter kunnen opsporen van besmettingen kan helpen om een nieuwe opleving van de uitbraak te voorkomen, zei hij. Een van de apps waarschuwt als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet blijkt te zijn met corona, waarna je het advies krijgt om binnen te blijven en jezelf in de gaten te houden. En je krijgt dan een verzoek om een tweede app te gebruiken waarmee je makkelijk contact kunt houden met een dokter om je lichamelijke situatie van huis uit te monitoren. "Het is testen, traceren en vervolgens rapporteren".De Jonge benadrukte dat dit alleen kan "als we heel zorgvuldig omgaan met de privacy". En dat kan volgens hem alleen met vertrouwen van de samenleving. Daarom wil hij de mogelijkheden hiervan eerst nauwkeurig laten uitwerken. Hij hoopt snel met informatie hierover te komen. Andere landen maken ook al gebruik van deze technologie. Het kabinet kijkt daar ook naar.Wat betreft de minister vormen de apps de kern van het nieuwe testbeleid.