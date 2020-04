Stormloop op mondkapjes in Marokko

De Marokkaanse autoriteiten maakten maandagavond bekend dat met ingang van dinsdag het gebruik van het mondkapje verplicht is.

Door de plotselinge aankondiging moesten veel mensen vandaag halsoverkop naar de winkel om een mondkapje te bemachtigen. Het niet dragen van een mondkapje kan namelijk resulteren in een gevangenisstraf van één tot drie maanden en een geldboete van tussen de 300 en 1.300 DH.





De mondkapjes zijn sinds maandag te koop bij meer dan 70.000 verkooppunten. Hamsteren zit er niet in want winkeliers zijn verplicht een maximumaantal per klant te hanteren. Ook is de prijs voor zes maanden vastgesteld om misbruik te voorkomen.





Ondanks maatregelen van de autoriteiten om de mondkapjes bij zoveel mogelijk verkooppunten te krijgen stonden toch veel winkels met lege schappen; winkels waren snel door de voorraad heen of hebben nooit mondkapjes geleverd gekregen. Ook hadden een aantal winkeliers, tegen de regels in, de prijzen verhoogd.





Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Handel wordt nog steeds gewerkt aan het logistieke proces en is het de bedoeling dat in alle uithoeken van het land mondkapjes te koop zijn. Het ministerie verzekerde eerder dat er genoeg mondkapjes zijn. Marokkaanse textielbedrijven produceren 2,5 miljoen mondkapjes per dag en volgende week wordt de productiecapaciteit opgeschroefd naar 3,4 miljoen units per dag.





De fabrieken rekenen op een totale productie van 80 miljoen maskers, waardoor Marokko zelfvoorzienend zou zijn en de maskers ook naar andere landen zou kunnen exporteren.





Dinsdag werd de verkoopprijs nog eens verlaagd naar 0,80 DH per stuk. De prijsverlaging wordt betaald vanuit het coronafonds

© MAROKKO.NL 2020