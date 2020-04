Marokko waarschuwt buitenlandse journalisten in Marokko

De communicatieafdeling van het ministerie veroordeelt "onregelmatigheden" van sommige buitenlandse perscorrespondenten bij berichtgevingen rondom de uitbraak van het coronavirus in Marokko.

De communicatieafdeling van het Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport drong er bij alle correspondenten op aan zich te houden aan de geldende regels en wetten en de beroepsethiek te respecteren. Het ministerie vroeg correspondenten ook om de juistheid van nieuws over de coronavirus-pandemie eerst te verifiëren alvorens daarover te rapporteren.





"We willen benadrukken dat alle betrokken overheidsinstellingen voortdurend werken om de toegang tot informatie over de ontwikkeling van COVID-19 in Marokko te vergemakkelijken."





Marokko heeft de strijd tegen nepnieuws geïntensiveerd. Het openbaar ministerie heeft tot dusver minstens 56 personen vervolgd voor het publiceren van valse informatie over het longvirus COVID-19. De onlangs goedgekeurde wet maakt het mogelijk mensen te vervolgen wanneer men zich niet houdt aan de opgelegde lockdown. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van één tot drie maanden en een geldboete uiteenlopend van 300 tot 1.300 DH.

