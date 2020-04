BREAKING: Koning Mohammed VI ontslaat minister en regeringswoordvoerder Abyaba

Abyaba was sinds oktober 2019 de woordvoerder van de regering en de Minister van Cultuur, Jeugd en Sport

Koning Mohammed VI heeft minister El Hassan Abyaba ontslagen. Minister van Onderwijs Said Amzazi vervangt Abyaba als regeringswoordvoerder en Othman El Ferdaous ontfermt zich over het Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport.





Het ontslag van Abyaba komt nadat zijn ministerie vandaag een merkwaardige waarschuwing de wereld in slingerde richting buitenlandse correspondenten Marokko. In de verklaring van het ministerie werden sommige perscorrespondenten beschuldigt van professioneel wangedrag en het publiceren van onnauwkeurige gegevens over de uitbraak van het coronavirus in het land.





Koning Mohammed VI ontving Amzazi, El Ferdaous en regeringsleider Saad Eddine El Othmani in het koninklijk paleis in Casablanca. El Ferdaous werd in april 2017 door de koning benoemd tot staatssecretaris, belast met investeringen bij het Ministerie van Industrie, Handel en Groene & Digitale Economie.





Tijdens de zitting verscheen de koning voor het eerst met een mondkapje.

