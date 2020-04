RIVM: flinke daling nieuwe coronabesmettingen onder zorgverleners

Het aantal nieuw geregistreerde coronabesmettingen onder zorgverleners daalt flink. Dat zegt hoofd infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Jaap van Dissel in de Tweede Kamer.

© ANP 2020

Een grafiek laat zien dat het aantal nieuwe besmettingen bij zorgmedewerkers de laatste tijd sneller daalt dan in andere groepen, zoals besmettingen in instellingen of door mensen uit het buitenland. Minder besmettingen onder zorgpersoneel betekent ook goed nieuws voor de toch al overbelaste zorg.Veel hulpverleners zijn overigens juist besmet geraakt buiten het ziekenhuis, zegt Van Dissel. Dat blijkt uit gevallen die onderzocht zijn en de "ervaring die vanuit China gerapporteerd is".Meer dan een op de vijf corona-meldingen komen van zorgverleners, zegt Van Dissel. Dat beeld is wel vertekend, benadrukt hij, omdat er onder zorgpersoneel veel meer wordt getest, waardoor er relatief meer meldingen uit die hoek binnenkomen.