Coronapatiënt met milde klachten lijkt minder immuun te worden

Mensen die besmet zijn met het coronavirus en slechts milde klachten hebben, zijn misschien niet immuun als ze het virus daarna nog een keer tegenkomen.

© ANP 2020

Dat blijkt uit eerste onderzoeken, meldt RIVM-expert Jaap van Dissel woensdag aan de Tweede Kamer. Er lopen allerlei onderzoeken en tests naar de mate waarin mensen bestand worden tegen het virus als ze een keer besmet zijn geweest. Uit de eerste onderzoeken blijkt "dat we het idee hebben dat personen die slechts milde klachten hebben gehad, minder antistoffen opbouwen", zegt Van Dissel. Die antistoffen zorgen er juist voor dat iemand geen last krijgt van ziekte als diegene besmet raakt.Het is dan maar de vraag of iemand die milde klachten heeft gehad wel genoeg antistoffen heeft om immuun en niet besmettelijk te zijn. Nu wordt onderzocht hoeveel antistoffen daarvoor nodig zijn, maar nieuwe antwoorden op onderzoeksvragen roepen ook alleen maar meer vragen op, stelt Van Dissel.Als mensen wel immuun zijn, is het overigens nog maar de vraag voor hoelang. Immuniteit voor luchtweginfecties, houdt meestal "jaren" stand, terwijl we levenslang immuun zijn voor bijvoorbeeld mazelen.