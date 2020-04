China meldt 62 nieuwe besmettingen met corona

In China zijn 62 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld door de Nationale Gezondheidscommissie. Dinsdag kwamen er nog 32 nieuwe coronapatiënten bij.

Het aantal coronabesmettingen neemt in het land weer gestaag toe, nadat er eerder volgens de overheid geen nieuwe binnenlandse besmettingen meer waren bijgekomen. Het aantal besmettingen afkomstig uit het buitenland stijgt met 59 naar 1042. In Wuhan, de miljoenenstad waar voor het eerst het virus werd aangetroffen en waar veel mensen besmet raakten, werden de coronamaatregelen woensdag versoepeld. Na 76 dagen werd daar de lockdown opgeheven, ondanks de angst voor een tweede besmettingsgolf.In het land zijn inmiddels 82.718 mensen besmet geraakt met het virus, 3335 personen zijn aan de gevolgen er van overleden. Volgens critici zijn de cijfers in werkelijkheid hoger, omdat de Chinese overheid niet alle gevallen zou bekendmaken.