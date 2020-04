Britse premier Johnson stabiel na 2e nacht op intensive care

buitenland 8 apr 9:15

De Britse premier Boris Johnson heeft een tweede nacht doorgebracht op de intensive care en is in een stabiele toestand nadat hij zuurstofondersteuning had gekregen na complicaties van het coronavirus.





De 55-jarige Britse leider kreeg zuurstofondersteuning, maar ligt niet aan een beademingsapparaat. Zijn aangewezen plaatsvervanger, minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab, zei dat hij binnenkort weer aan het roer zou staan.



