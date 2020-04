Marokkanen zwemmen van Ceuta naar Marokko om coronavirus te ontvluchten

Een groep van vijf jonge Marokkanen probeerde uit wanhoop vanuit Ceuta naar Marokko te zwemmen in een poging huiswaarts te keren gedurende de coronacrisis





De jongens ondergingen medische onderzoeken om besmetting met het longvirus COVID-19 uit te sluiten.





Marokko heeft half maart de grens gesloten met de twee Spaanse enclaves Ceuta en Melilla nadat het aantal coronabesmettingen op het Spaanse vasteland was opgelopen tot 4.000 gevallen. De sluiting van de grens aan de noordkust is bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.





Inmiddels is Spanje één van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Het aantal doden op het vasteland is opgelopen tot 14.555. Op de Spaance enclaves zijn 83 besmettingen en twee doden bevestigd.

De jongens zwommen dinsdag vanuit strand Tarajal in Ceuta naar het Marokkaanse strand Castillejos in Fnideq. Vier jongens kwamen en aan werden vrijwel direct in de kraag gevat door de Marokkaanse politie. De andere werd ingerekend door de Spaanse Guardia Civil.