Opnieuw coronaspugers veroordeeld tot wekenlange celstraf

Politierechters hebben woensdag weer diverse zogenoemde coronaspugers veroordeeld tot celstraffen tot twaalf weken.

De verdachten die politieagenten bespuugden moeten bovendien 400 euro aan de dienders betalen. De politierechter in Arnhem legde een celstraf van acht weken op aan een 34-jarige man uit Wanroij voor het beledigen en bedreigen van politieagenten door te zeggen dat hij corona heeft. Hij werd op 27 maart aangehouden na een achtervolging in Overasselt voor het overtreden van een rijverbod. Hij verzette zich bij zijn aanhouding en spuugde in de politieauto. De man uit Wanroij is de vierde coronahoester of - spuger die zich in korte tijd in Oost-Nederland voor de rechter moest verantwoorden.De politierechter in Utrecht veroordeelde tijdens een snelrechtzitting een 40-jarige man uit Utrecht tot acht weken cel, waarvan vier voorwaardelijk. Hij had op 28 maart opzettelijk richting een politieagent gehoest op de Zambesidreef in Utrecht waar hij overlast veroorzaakte.Een 34-jarige man uit Almere stond ook in Utrecht terecht voor het hoesten naar twee medewerkers van een supermarkt, die vermoedden dat hij iets gestolen had. Ook hij verklaarde dat hij aan corona leed. Hij wist te ontkomen en werd later gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot twaalf weken celstraf, waarvan vier voorwaardelijk.