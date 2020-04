Productie mondkapjes Marokko op schema; voldoende capaciteit voor export (video)

buitenland 8 apr 15:53

De productie van mondkapjes in Marokko zit in de lift. De capaciteit wordt volgende week opgeschroefd naar 5 miljoen eenheden per dag.

Dat zei de de Marokkaanse Minister van Handel Moulay Hafid Elalamy. "Momenteel produceren we 3 miljoen stuks per dag. Aanstaande dinsdag zullen we een dagelijks volume van 5 miljoen bereiken".

Volgens de minister zal de voorraad toereikend zijn om aan de binnenlandse vraag te voldoen en kan worden gestart met leveringen naar het buitenland. Er zijn inmiddels gesprekken gaande met verschillende landen, zei de minister.



De minister benadrukte dat de productie van de mondkapjes door Marokkaanse textielbedrijven vorige week pas op gang kwam. De eerste lading was bedoeld voor gezondheidswerkers en politieambtenaren die belast zijn met het handhaven van het uitgaansverbod.

Het gebruiken van het beschermende mondmasker is sinds dinsdag voor iedereen verplicht. Door de plotselinge aankondiging moesten veel mensen halsoverkop naar de winkel om een mondkapje te bemachtigen. Die liggen sinds maandag te koop bij meer dan 70.000 verkooppunten, waaronder supermarkten, buurtwinkels en apotheken.

Elalamy waarschuwde echter dat de mondkapjes die bij de apotheek worden verkocht verschillen van die van de buurtsupers. De maskers bij apotheken zijn duurder omdat het medische maskers betreft die worden gebruikt door COVID-19-patiënten of zorgpersoneel.

Melkbedrijven Voor de distributie van de mondkapjes worden Marokkaanse melkbedrijven ingezet omdat deze een goed bereik hebben met verkooppunten in alle uithoeken van het land. Inmiddels zijn 5,3 miljoen mondkapjes geleverd aan buurtsupers en apotheken. De minister verwacht dat tegen het einde van de week alle beoogde verkooppunten bevoorraad zijn.

Om misbruik te voorkomen is de prijs van het mondkapje voor een periode van zes maanden vastgezet. Op verzoek van de koning werd de prijs nog eens verlaagd naar 0,80 DH per stuk. De prijsverlaging wordt betaald vanuit het coronafonds