Voor het eerst minder coronapatiënten op intensive care

Voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland is het aantal coronapatiënten op de intensive care gedaald.

Gunstige cijfers

In totaal liggen nu 1408 mensen op een ic. Dinsdag waren het er 1424. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag bekend. De daling komt volgens het LCPS doordat de afgelopen tijd minder mensen in ziekenhuizen zijn opgenomen.In Nederland zelf liggen nu 1356 mensen op de intensive care. Dat zijn er 22 minder dan dinsdag. Het aantal Nederlanders dat op een ic in Duitsland ligt, is gestegen van 46 naar 52.Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemt de cijfers gunstig. "De werkdruk op de IC’s blijft onveranderd hoog", voegt hij er wel aan toe. Kuipers benadrukt dat de daling ook nog maar licht is. "Het is daarom veel te vroeg om maatregelen vandaag of morgen al te versoepelen."Niet alleen op de ic, maar ook op gewone verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met de ziekte Covid-19 af: van ruim 2800 naar ruim 2700.