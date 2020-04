Hamas herhaalt bereidheid tot uitwisselen gevangenen met Israël

De groep in Gaza streeft naar vrijlating van oudere, zieke, vrouwelijke en minderjarige gevangenen die al lange tijd door Israël worden vastgehouden

De Palestijnse groep Hamas zei dinsdag verantwoordelijk om te zullen gaan met elke "oprechte reactie" op haar initiatief voor de gevangenenruil met Israël. Ook het Rode Kruis heeft Israël gevraagd het aantal Palestijnse gevangenen te verminderen om de kans op blootstelling aan het coronavirus te verlagen.





De verklaring van Yahya Al-Sinwa, voorman van Hamas in de Gazastrook, kwam nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu opriep tot "onmiddellijke dialoog via bemiddelaars" over vermiste Israëlische soldaten in Gaza. Het is de eerste keer dat Israël de bereidheid uitspreekt om gesprekken te voeren over vier Israëliërs die sinds de Gaza-oorlog van 2014 vermist worden.





In april 2016 verklaarde de Izz ad-Din al-Qassam Brigades, de gewapende vleugel van Hamas, voor het eerst dat ze vier Israëlische soldaten in gevangenschap heeft genomen. Er werden verder geen details vrijgegeven over de identiteit of gezondheidstoestand van de gevangenen, met uitzondering van de naam van soldaat Shaol Aron.





Aan het einde van het conflict in 2014 kondigde de Israëlische regering het verlies aan van de "lichamen" van twee soldaten in de Gazastrook, namelijk Oron Shaul en Hadar Goldin. In juni 2016 veranderde het Israëlische ministerie van Veiligheid de classificatie van "dood" naar "vermist en gevangen".

