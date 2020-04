Spanje legt beslag op medicijnen bedoeld voor Marokko

De in beslag genomen zending bevatte veelgevraagde medicijnen zoals insuline, hydroxychloroquine, maar ook antibiotica en paracetamol.





De zending was bestemd voor Marokko en verschillende andere landen, waaronder enkele in het Midden-Oosten en Zuid-Afrika, meldt de Spaanse krant El Mundo. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO reageerde afkeurend op het Spaanse besluit.





Spanje is niet het enige land dat gedurende de coronacrisis de binnenlandse vraag prioriteert boven de relatie met andere landen. Turkije onderschepte op dezelfde manier een zending ademhalingsapparatuur die bestemd was voor Spanje. De Verenigde Staten deed hetzelfde met een lading mondkapjes bestemd voor Duitsland





Spanje is met 14.555 doden en 146.690 besmettingen één van de zwaarst getroffen landen in de wereld.





Betrekkingen

Zowel Spanje als Marokko hebben herhaaldelijk hun "voorbeeldige" partnerschap geprezen in de strijd tegen terrorisme en irreguliere migratie. Ondanks de goede betrekkingen tussen Spanje en Marokko vertoont de Spaans-Marokkaanse relatie enkele scheurtjes als gevolg van recente stappen van de Marokkaanse regering op het gebied van de Marokkaanse soevereiniteit.

Jarenlang heeft de afbakening van wateren spanningen veroorzaakt tussen Marokko en Spanje, vooral na olie-exploraties in het gebied. De Spaanse populistische politieke partij Vox haalde recent uit naar Marokko vanwege de onlangs goedgekeurde maritieme grenswetgeving van Marokko.

© MAROKKO.NL 2020

De Spaanse regering verdedigde de piratenpraktijk door te beweren dat de medicijnen in Spanje nodig waren om aan de binnenlandse vraag te voldoen. De door Marokko bestelde en reeds betaalde medicijnen worden geproduceerd in Spanje. Door een recent ministerieel besluit is de export van "essentiële medicijnen" echter opgeschort.