Marokkaanse fabrikant bakproducten maakt gratis maskers voor zorgpersoneel

Om de schaarste aan beschermingsuitrusting in de zorg aan te pakken gebruikt een producent van bakproducten zijn machines om maskers te maken voor ziekenhuizen

Een toonaangevende fabrikant van bakkersproducten in Marokko bedacht een unieke oplossing om de schaarste aan medische maskers in de zorg aan te pakken om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan.





De ondernemer ontdekte dat de machines die normaal gezegd worden gebruikt om bakproducten te maken ook kunnen worden ingezet voor de vervaardiging van maskers om zorgmedewerkers te beschermen tegen het coronavirus.





De fabrikant is na 15 jaar bakproducten maken ook begonnen met het fabriceren van beschermingsuitrusting en doneert deze aan openbare ziekenhuizen, zegt woordvoerder Amin Bennour tegen nieuwsdienst Anadolu.





"De technische afdeling van het bedrijf ontdekte dat de beschikbare capaciteit en machines in aanmerking konden komen voor het vervaardigen van de maskers die in ziekenhuizen worden gebruikt," zei hij. De ingenieurs begonnen met het produceren van modellen van medische maskers en verspreidde deze gratis aan artsen in openbare ziekenhuizen in Rabat, Casablanca en Salé.





"Na positieve feedback uit het veld zijn we ze op grote schaal gaan produceren.", zei Bennour. Het vrijwillige initiatief leidde tot publieke aandacht en inmiddels hebben particuliere ziekenhuizen en klinieken uit het hele land contact gezocht met de onderneming.





"We produceren dagelijks gemiddeld 80 beschermende maskers voor gratis distributie aan openbare instellingen en verkoop aan particuliere instellingen", aldus Bennour.

