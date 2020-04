Fransen en Spanjaarden bekritiseren eigen regering: 'Waarom lukt het Marokko wel'

De prominente tweeters hebben vraagtekens gezet bij het beleid van hun eigen regering tijdens de uitbraak van het coronavirus. In een serie tweets werden de cijfers van de virusuitbraak vergeleken met de cijfers uit het Noord-Afrikaanse land en spraken ze lovend over het snelle handelen van de Marokkaanse regering en de uitgevaardigde preventiemaatregelen.

Spanje en Frankrijk lijden zwaar onder het coronavirus, met respectievelijk 14.673 en 10.328 doden staan ze te boek als twee van de zwaarst getroffen landen ter wereld.

Veel landen adviseren nog steeds tegen het gebruik van het mondkapje. Ook het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt mensen nog steeds af om op straat een mondkapje te dragen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beweert dat er geen duidelijk bewijs is dat het dragen van een masker door een groot deel van de bevolking een duidelijk voordeel zou hebben. "Er zijn zelfs aanwijzingen van het tegendeel, met name dat het foutief dragen van een masker juist meer risico's met zich meebrengt", aldus de WHO.