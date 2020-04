Marokko meldt 91 nieuwe besmettingen en 2 doden

In totaal heeft het virus nu aan 93 mensen het leven gekost, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid woensdagavond.

De regio Casablanca-Settat noteert met 384 besmettingen (30%) nog steeds het meest aantal bevestigde infecties. Marrakech-Safi en Rabat-Sale-Kenitra vertegenwoordigen samen nog eens 30% van de gevallen. De zuidelijke regio Dakhla-Oued Ed Dahab registreerde vandaag de eerste twee gevallen van het virus. In alle twaalf Marokkaanse regio's is nu de aanwezigheid van het longvirus COVID-19 bevestigd.

Volgens Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het ministerie van Volksgezondheid vertoonde de meerderheid van de coronapatiënten (71%) milde symptomen ten tijde van de diagnose. Slechts 14% verkeerde in kritieke toestand. "Zo'n 16% vertoonde geen symptomen", zei Lyoubi tijdens een persconferentie.

De aanwezigheid van asymptomatische gevallen zou burgers ertoe moeten aanzetten de aanbevolen preventiemaatregelen te respecteren, zowel buiten-, als binnenshuis, benadrukte Lyoubi. "We moeten onze handen regelmatig wassen met zeep en buitenshuis altijd een mondkapje dragen", aldus Lyoubi.

Door de toename van het aantal gevallen heeft de regering het gebruik van een mondkapje sinds dinsdag verplicht gesteld. In de openbare ruimte en op de werkplek is het bedekken van de neus en mond verplicht. Overtreders riskeren celstraffen die uiteenlopen van één tot drie maanden en een geldboete tussen de tussen 300 en 1.300DH.

De prijs van de mondkapje is in opdracht van koning Mohammed VI vastgelegd op maximaal 0,80 DH per stuk. De mondmaskers zijn te koop bij meer dan 70.000 verkooppunten