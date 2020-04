Spanje bevestigt ontvangst beademingsventilatoren uit Turkije

Volgens het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken werd de zending van medische apparaten eerder vandaag in Madrid uitgeladen.

Eerder op de dag kondigde het ministerie aan dat de 150 ventilatoren die uit Turkije onderweg waren vanavond aan zouden komen in Spanje. De apparaten zijn bedoeld voor de Spaanse regio's Castilla y La Mancha en Navarra en worden ingezet voor de behandeling van COVID-19 patiënten.









Vrijdag beweerde Spaanse media dat Turkije een lading medische apparatuur in beslag had genomen om deze naar verluidt zelf te gebruiken in de binnenlandse strijd tegen het coronavirus.





De Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya en haar Turkse tegenhanger Mevlut Cavusoglu hadden de claims later ontkracht met toespraken op televisie.

© MAROKKO.NL 2020