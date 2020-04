Kinderen Marokkaanse migranten migreren het minst

Kinderen van Somalische migranten doen dit het meest en die van Surinaamse en Marokkaanse migranten het minst.

© ANP 2020

In Nederland geboren kinderen van migranten verhuizen vaker naar het buitenland dan gemiddeld. De meesten keren later ook weer terug naar Nederland. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Acht op de tien in Nederland geboren kinderen van Somalische migranten verhuizen naar het buitenland, tegen een op de tien kinderen van Surinaamse migranten. Ter vergelijking: 7 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond emigreert. De onderzoekers hebben hiervoor migratiepatronen van 1995 tot en met 2017 bestudeerd.Kinderen van Somalische migranten verhuizen vaak voor hun 18e naar het buitenland. Het nageslacht van Marokkaanse en Surinaamse migranten emigreert juist meestal als volwassene. "Dit wijst erop dat emigratie voor hen vaker een eigen beslissing is, en niet de keuze van hun ouders", schrijven de onderzoekers hierover. De migrantenkinderen verhuizen meestal niet naar het land waar hun ouders vandaan komen. Vooral buurlanden van Nederland blijken populair. Meer dan de helft keert binnen zes jaar weer terug naar Nederland.