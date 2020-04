China wil opeten honden en katten verbieden

China wil het opeten van honden en katten verbieden. Dat blijkt uit een lijst die is gepubliceerd waarop staat welke dieren mogen worden gefokt voor consumptie.

© ANP 2020

Honden en katten staan daar niet meer op, vossen en struisvogels bijvoorbeeld nog wel. In een verklaring meldt het ministerie van Landbouw dat honden van de lijst zijn gehaald om de grote internationale zorgen vanwege de misstanden in de hondenfokkerij. Daarnaast worden honden steeds populairder als huisdier in China, waardoor veel Chinezen het opeten van de dieren afkeuren.Sinds februari is de verkoop van wilde dieren aan banden gelegd, vanwege het mogelijke verband tussen een markt waar rauw vlees van wilde dieren werd verkocht in de stad Wuhan en de uitbraak van het nieuwe coronavirus.Het ministerie heeft geen opheldering gegeven over de reden waarom katten van de lijst zijn gehaald.