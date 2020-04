Weer bijna 2000 doden in VS door coronavirus

Voor de tweede dag op rij zijn er bijna 2000 mensen in de Verenigde Staten overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University over de afgelopen 24 uur.

© ANP 2020

Dinsdag stierven 1939 inwoners, een etmaal later zijn dat er 1973. Daarmee bedraagt het totale aantal dodelijke slachtoffers in de VS 14.695. Het land passeert Spanje waar 14.555 zijn omgekomen sinds de uitbraak van het virus. Italië kent nog altijd het hoogste aantal doden: 17.669.Het aantal besmettingen in de VS nam ook fors toe en bedraagt nu ongeveer 430.000. Dat zijn er ruim 30.000 meer dan een dag geleden. Bijna een derde van alle gevallen is in de staat New York vastgesteld. De stad New York geldt als het epicentrum van het virus in de VS. Meer dan een kwart van het aantal wereldwijd vastgestelde ziektegevallen is in de VS geregistreerd.