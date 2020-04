'Britten nog zeker drie weken in lockdown'

De Britse bevolking krijgt donderdag waarschijnlijk te horen dat het land nog zeker drie weken op slot blijft vanwege het coronavirus, meldden Britse media.

© ANP 2020

De groep ministers van de Britse regering die bezig is met de coronacrisis komt virtueel bijeen om te bespreken wat de effecten zijn geweest van de maatregelen die op 23 maart ingingen. Dat gebeurt onder leiding van minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. Die vervangt de door het coronavirus gevelde premier Boris Johnson.Die beleefde zijn derde nacht op de intensivecareafdeling van een Londens ziekenhuis. ""Het blijft zoals we gisteren zeiden: hij is stabiel, gaat vooruit, zat rechtop en hield zich bezig met de medische staf", zei minister voor Cultuur Oliver Dowden donderdag. Een dag eerder werd al bekend dat de conditie van Johnson langzaam vooruit gaat.Politieke leiders uit het hele land zullen na de bijeenkomst gezamenlijk een oproep aan de bevolking doen om deze paasdagen thuis te blijven.