Zuid-Koreaanse artsen melden coronagenezing met bloedplasma

Zuid-Koreaanse artsen melden dat twee mensen met zware klachten door het coronavirus zijn genezen nadat bloedplasma was toegediend van andere, weer herstelde coronapatiënten.

Zij beschrijven dat in een artikel in het Journal of Korean Medicine. Het ging om een 71-jarige man en een 67 jarige vrouw die beiden aan de beademingsmachine moesten om te overleven. In beide gevallen verbeterde hun conditie na de toediening van het plasma vrij snel. De twee patiënten kregen bloedplasma met antistoffen van mannelijke donoren van in de twintig die eerder genezen waren van het virus.De conditie van de 71-jarige man ging volgens het verhaal van de artsen al na een dag sterk vooruit. Bij de vrouw duurde dat iets langer.Ook in Nederland kijken artsen naar bloedplasma van genezen mensen. Het EMC in Rotterdam kondigde eind maart aan met het toedienen van bloedplasma te zullen beginnen.