'Italië verlengt lockdown met vijftien dagen'

De Italiaanse regering gaat de lockdown vrijdag met vijftien dagen verlengen. Dat meldt de Italiaanse krant La Stampa op basis van ingewijden. Aanvankelijk gold de lockdown tot 13 april.

Grote druk

Premier Giuseppe Conte overlegt donderdag met specialisten over de verlenging. Volgens La Stampa staat al vast dat de periode dat Italianen zoveel mogelijk binnen moeten blijven, wordt verlengd. Wetenschappers zeggen tegen de krant dat de situatie nog niet goed genoeg is om het openbare leven voorzichtig weer te hervatten.De premier zei donderdag tegen de BBC dat vanaf eind april mogelijk restricties worden opgeheven. "We moeten sectoren uitzoeken die mogelijk weer open kunnen." Hij zegt wel dat dit alleen kan met goedkeuring van de specialisten.De druk op Conte is volgens La Stampa groot omdat veel bedrijven uit het noorden van Italië graag zien dat de lockdown wordt versoepeld. Deze bedrijven zijn al weken gesloten en willen graag weer open. Italië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld met ruim 139.000 besmettingen en 17.000 doden.Frankrijk maakte woensdag bekend de lockdown te verlengen en naar alle waarschijnlijkheid doet het Verenigd Koninkrijk donderdag hetzelfde.