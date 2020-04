Burgemeesters: we gaan handhaven, er is geen excuus meer

buitenland 9 apr 13:21

De politie en andere handhavers zijn in het komende paasweekeinde extra alert op samenscholingen, of dat nou op de motor, op de fiets of te voet is.



"Een wandelingetje in de buurt mag best, met zijn tweeën en op 1,5 meter afstand van elkaar. Maar laat traditionele paasuitjes dit jaar nou achterwege. Niet naar de meubelboulevard, niet naar tuincentra, geen tochtjes gaan maken. Zoek elkaar niet op, blijf thuis." Ze gaan daar zonder pardon boetes voor uitdelen. Ook recreanten die tijdelijke afzettingen en gebiedsverboden opzettelijk negeren kunnen op een bekeuring rekenen. "Er is geen excuus meer. Er is nu zo vaak gewaarschuwd dat niemand nog verrast kan zijn als hij een boete oploopt voor het negeren van coronamaatregelen", aldus Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters.