Tanger deelt 4 miljoen mondkapjes uit

De autoriteiten van Tanger-Tétouan-Al Hoceima gaan in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de vereniging van Marokkaanse textielbedrijven zo'n 4 miljoen mondkapjes produceren en verspreiden onder inwoners van de regio, dat melden de drie partijen in een gezamenlijke verklaring.

De mondkapjes zullen volgens vastgestelde procedures worden vervaardigd en voldoen aan alle geldende kwaliteitsnormen en veiligheidsvoorschriften.

Het dragen van een beschermend mondkapje in de openbare ruimte en op de werkplek is sinds dinsdag verplicht . Het niet dragen van een mondkapje kan resulteren in een gevangenisstraf van één tot drie maanden en een geldboete van tussen de 300 en 1.300 DH.