Rutte: oude leven na 28 april niet terug, 1,5 meter blijft nog

algemeen 9 apr 15:50

De kans is 'nul' dat we in Nederland na 28 april meteen het oude leven weer terug hebben.





Richtlijnen zoals 1,5 meter afstand houden, handen wassen, in je elleboog hoesten en thuis blijven als je verkouden bent, zullen waarschijnlijk nog een tijd overeind blijven. "Wees voorbereid op alle scenario's."



Rutte ziet graag dat alle sectoren in de maatschappij gaan nadenken over hoe ze zich het beste kunnen richten op de 1,5 metereconomie, omdat dit voorlopig "het nieuwe normaal" wordt. © ANP 2020 Vooral de 1,5 meter afstand die mensen onderling moeten bewaren zal nog een tijd langer gaan duren. Dat zei premier Mark Rutte donderdag na het kabinetsberaad. Tot 28 april lopen vooralsnog bijna alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Volgens de premier "zal er maximaal op onderdelen wat kunnen worden verruimd".Richtlijnen zoals 1,5 meter afstand houden, handen wassen, in je elleboog hoesten en thuis blijven als je verkouden bent, zullen waarschijnlijk nog een tijd overeind blijven. "Wees voorbereid op alle scenario's."Rutte ziet graag dat alle sectoren in de maatschappij gaan nadenken over hoe ze zich het beste kunnen richten op de 1,5 metereconomie, omdat dit voorlopig "het nieuwe normaal" wordt.