Coronavirus blijft langer in de lucht hangen dan gedacht (video)

Het virus blijft langer in luchtdeeltjes hangen en toont belang van goede ventilatie in ruimtes

Onderzoekers van de Aalto Universiteit, het Finse Meteorologisch Instituut, het Finse VTT Technisch Onderzoekscentrum van Finland en de Universiteit van Helsinki hebben onderzoek gedaan naar het transport en de verspreiding van COVID-19 door de lucht.





Voorlopige resultaten van zeer kleine aërosoldeeltjes die zich tijdens hoesten, niezen en zelfs spreken uit de luchtwegen verspreiden, tonen aan dat aërosoldeeltjes die virussen bevatten langer in de lucht kunnen blijven hangen dan eerder werd gedacht.





Het benadrukte ook het belang van het vermijden van gesloten en overvolle ruimtes om het risico op druppelinfectie te verminderen, de belangrijkste transmissieroute is voor COVID-19.









De onderzoekers modelleerden een scenario waarbij iemand hoest in een gangpad van een supermarkt. De simulatie van druppeltjes in de lucht die de luchtwegen verlaten is gemaakt met behulp van een supercomputer met resultaten in 3D.





Finse experts raden aan zoveel mogelijk plaatsen te vermijden waar veel mensen samenkomen, omdat het mogelijk is dat zelfs mensen die zich goed voelen het virus zonder symptomen kunnen dragen en anderen kunnen besmetten.

