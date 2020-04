Ook België ergert zich aan weigering repatriëringsvluchten Marokko

Volgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin zijn Marokko en Burundi de enige landen die weigeren autorisatie te geven voor het terughalen van gestrande onderdanen.

De verklaringen van de Belgische minister werden bevestigd door de ambassade van zijn land in Rabat. De ambassade meldde op Facebook dat Marokko alle landen weigert burgers op te laten halen "ongeacht de historische betrekkingen" en dat er "geen onderscheid wordt gemaakt tussen burgers".

Goffin benadrukte dat zijn ministerie er alles aan doet om toestemming te krijgen van de Marokkaanse autoriteiten om vluchten te sturen. België heeft sinds de uitbraak van het coronavirus zo'n 5.000 burgers weten terug te halen uit vijf continenten.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok deed vandaag een dringende oproep aan Marokko de Nederlandse reizigers die in het land vastzitten te laten gaan. Hij heeft deze week aan de autoriteiten in Rabat gevraagd in elk geval de "schrijnende gevallen" te laten vertrekken.