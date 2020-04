Marokko meldt 99 nieuwe besmettingen en 4 doden

In totaal heeft het virus nu aan 97 mensen het leven gekost, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid donderdagavond.

De regio Casablanca-Settat noteert met 404 besmettingen (29%) nog steeds het meest aantal bevestigde infecties. Marrakech-Safi (258) en Rabat-Sale-Kenitra (209) vertegenwoordigen samen nog eens 34% van de gevallen. De regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima (115) vertoont vandaag ook een gestage toename van het aantal besmettingen.

De gemiddelde leeftijd van COVID-19 patiënten in Marokko is 48 jaar. De gemiddelde incubatietijd is zes dagen, maar kan variëren van één tot vijftien dagen.