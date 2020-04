Spaans parlement keurt verlenging noodtoestand goed

Het Spaanse parlement heeft groen licht gegeven voor het verlengen van de noodtoestand met ruim twee weken.

Dat betekent dat Spanjaarden tot 26 april in principe thuis moeten blijven vanwege de coronacrisis. De linkse regering van premier Pedro Sánchez kreeg bij de stemming onder meer steun van de grootste oppositiepartij, de conservatieve Partido Popular. Die heeft evenwel forse kritiek op de wijze waarop Sánchez omgaat met de crisis. PP-leider Pablo Casado zei dat het dodental per hoofd van de bevolking ongekend hoog is in vergelijking met andere landen.Spanje behoort tot de landen die wereldwijd het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Meer dan 15.000 patiënten zijn overleden en er zijn ruim 150.000 besmettingen gemeld. Het leger is ingezet om noodziekenhuizen op te zetten.De premier waarschuwde dat de crisismaatregelen vermoedelijk nog een keer verlengd moeten worden. Wel noemde hij de laatste cijfers hoopgevend. "We beginnen de brand onder controle te krijgen", zei de linkse leider in het vrijwel lege parlement.