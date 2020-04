'Miljoen mensen lopen gevaar besmet te raken met corona op werk'

Een miljoen werknemers in uiteenlopende beroepen lopen op hun werk de kans besmet te raken met het nieuwe coronavirus.

Dat stelt de FNV na een rondgang langs verschillende sectoren, zoals de luchtvaart, distributiecentra en de schoonmaakbranche. Veel mensen werken volgens de vakbond toch nog buitenshuis, omdat het niet anders kan. Maar op veel plekken gaat het 1,5 meter afstand houden niet goed, of zelfs slecht, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. "Een onacceptabele situatie."De zorg is in de rondgang niet meegenomen. Daarover stuurde de vakbond dinsdag al een brandbrief naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Helaas is het probleem veel groter. In een tijd waarin het kabinet ons oproept om de maatregelen vol te houden in belang van onze gezondheid én die van de economie, vragen wij het kabinet de signalen vanaf deze werkvloeren ook zeer serieus te nemen", aldus Jong.Volgens de vakbond wordt de regel over 1,5 meter afstand houden niet nageleefd omdat werkgevers bijvoorbeeld niet bereid zijn productienormen bij te stellen. "Bedrijfseconomische belangen krijgen dan toch voorrang. Vooral werknemers met flexcontracten en onzeker werk zijn hier de dupe van, omdat zij hun baan kunnen verliezen als zij klagen", stelt de vakbond.In de luchtvaart zijn naar schatting van de FNV zo'n 6000 mensen aan het werk, onder wie ruim 1400 beveiligers op Schiphol. Mensen fouilleren mogen zij niet vanaf de rug doen. "Na lang aandringen van ons kunnen zij dit nu doen vanaf de zijkant, maar mensen hebben hun gezicht dan alsnog naar de beveiliger toegewend. Zij hebben nu eindelijk wel toestemming gekregen om handschoenen te dragen", aldus de FNV.In de distributiecentra werken nu ongeveer 61.800 mensen. "De distributiecentra zijn met hun productienormen niet ingericht op 1,5 meter afstand houden. Ook werken er veel arbeidsmigranten op oproep en die zijn hun baan kwijt als ze zich ziek melden. Dat is funest", zegt FNV-bestuurder Handel Mari Martens.In de bouwsector passen de meeste bedrijven de regels volgens de FNV wel goed toe. "Onze grootste zorg ligt bij het samen reizen naar de werkplek", zegt FNV-bestuurder Bouwen en Wonen Hans Crombeen. In een op 27 maart afgesproken protocol staat dat samen reizen kan als eerst een paar stappen zijn genomen. "Maar sinds de noodverordeningen er zijn en mensen beboet worden als ze samen reizen, kunnen wij onze achterban niet meer adviseren het protocol te volgen."