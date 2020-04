Italiaanse media: lockdown tot 3 mei van kracht

De lockdown in Italië blijft tot 3 mei van kracht, melden Italiaanse media. Premier Giuseppe Conte maakt vrijdag bekend tot wanneer de maatregelen tegen het coronavirus worden verlengd.

De strenge regels werden op 10 maart ingesteld. Donderdag meldden Italiaanse media dat de maatregelen zeker met vijftien dagen worden verlengd, nu lijkt dat dus 20 dagen te worden. De verlenging houdt in dat Italianen tot 3 mei binnen moet blijven, behalve voor boodschappen of om een essentieel beroep uit te oefenen.Alle winkels en fabrieken blijven waarschijnlijk ook nog gesloten tot zeker 3 mei. Scholen blijven waarschijnlijk dicht tot aan de zomervakantie, waardoor die pas in september weer opengaan, bij de start van het nieuwe schooljaar.