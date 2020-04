Dodental coronavirus Spanje stijgt met ruim zeshonderd

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus in Spanje is gestegen tot 15.843. Dat zijn er 605 meer dan 24 uur eerder.

Het is nu de tweede dag op rij dat er een kleinere stijging is in het dodental. Het aantal besmettingen is met ongeveer 5000 gestegen tot 157.022. Dat is ook een kleinere stijging dan een dag geleden, toen het aantal besmettingen met ruim 6000 omhoog was gegaan.Spanje heeft het hoogste aantal besmettingen van Europa. Het land zit al weken in een lockdown. Mensen mogen hun huis alleen nog verlaten om boodschappen te doen of als ze een essentieel beroep hebben.