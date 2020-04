Na jarenlange burgeroorlog nu ook coronavirus in Jemen

In het door conflict verscheurde Jemen is voor het eerst vastgesteld dat iemand het coronavirus heeft.

© ANP 2020

De patiënt verkeert volgens de autoriteiten in stabiele toestand en wordt verzorgd. Er wordt al langer gewaarschuwd dat Jemen na een jarenlange burgeroorlog niet de middelen heeft om een uitbraak het hoofd te bieden. "Als het virus om zich heen grijpt, zal dat catastrofale gevolgen hebben", benadrukte VN-coördinator Lise Grande eerder deze week.De door Saoedi-Arabië geleide coalitie die rebellen in Jemen bestrijdt, kondigde deze week een eenzijdige wapenstilstand af. Die ging vrijdag de tweede dag in. De coalitie zegt zo een bijdrage te willen leveren aan de strijd tegen het virus. De Houthi-opstandelingen spreken over een pr-stunt.De eerste coronapatiënt in het land werkte volgens een lokale bron in de kleine havenplaats Ash-Shihr. De autoriteiten zouden de haven inmiddels hebben gesloten en mensen daar opdracht hebben gegeven om twee weken thuis te blijven.