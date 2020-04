Meeste Duitsers negeren omkeerverzoek Nederlandse marechaussee

Verreweg de meeste Duitsers negeren in Roermond een verzoek van de marechaussee om terug naar Duitsland te gaan. Dat blijkt uit tellingen door de provincie Limburg.

Geen juridische middelen

Duitsers geven als reden op dat ze in Duitse media gelezen hebben dat het niet verboden is om naar Nederland te gaan. In Duitse media staat volgens Duitsers die vrijdagochtend aan de grens werden aangehouden, dat minister-president Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen verklaarde dat de grens naar Nederland open is. Er is geen verbod om Nederland in te reizen, wisten veel Duitse automobilisten uit de media. Ze wisten wel dat hooguit een advies geldt om dat niet te doen.Een boa van de provincie Limburg hield donderdag en vrijdag steekproefsgewijs een uur lang bij hoeveel Duitsers aan de grens doorreden naar Roermond, en hoeveel er omkeerden. Daaruit blijkt dat donderdag 60 procent toch doorreed naar Nederland. Vrijdag rond de middag bedroeg dat aantal in een uur tijd zelfs 70 procent."Dit is ook ons beeld", zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord vrijdagmiddag in een reactie. "We doen er alles aan om mensen aan te spreken op hun boerenverstand. Maar als zij zeggen 'we rijden door' hebben wij geen juridische middelen om hen te stoppen."Wel zei hij dat met name bij grote grensovergangen veel Duitsers doorrijden. Hij sprak van "kuddegrag". Bij kleinere grensovergangen voelen mensen zich meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid en keren ze eerder om, aldus deze woordvoerder.Veel Duitsers gaven aan de grens als reden op dat ze in Nederland boodschappen wilden doen. Maar ook zeiden sommige passanten dat ze een brief hadden gekregen dat ze hun boot moesten ophalen uit de winterstalling en naar een jachthaven in Roermond moesten brengen.