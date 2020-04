Franse farmaceut doneert 100 miljoen doses chloroquine

De Franse farmaceut Sanofi doneert 100 miljoen doses van een geneesmiddel dat mogelijk werkt tegen het nieuwe coronavirus.









Sanofi laat nu weten de productie voor chloroquine met 50 procent te hebben opgevoerd. De acht fabrieken die het middel produceren, moeten komende maanden hun capaciteit nog verder opvoeren. Sanofi loopt naar eigen zeggen op schema om de productie deze zomer te verviervoudigen. Of dit ook geldt voor de Marokkaanse fabriek van de Franse farmaceut is niet duidelijk. Sanofi Maroc liet eind maart weten dat medicijnen die in de fabriek in Casablanca worden geproduceerd enkel

Ernstige bijwerkingen

Het concern benadrukt dat chloroquine ernstige bijwerkingen kan hebben. De Amerikaanse president Donald Trump baarde de afgelopen tijd juist opzien door het middel zonder waarschuwingen voor bijwerkingen aan te prijzen als wapen tegen COVID-19. Vorige maand overleed een man in Arizona na het innemen van chloroquinefosfaat, een vorm van chloroquine voor het schoonmaken van aquariums.



Als chloroquine effectief en veilig wordt bevonden voor de bestrijding van COVID-19, verdeelt Sanofi de eerste donaties over vijftig landen. Als eerste helpt het concern landen waar chloroquine al voor andere aandoeningen is goedgekeurd, landen zonder eigen leveranciers en landen waar aanzienlijke delen van de bevolking in armoede leven. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde 25 maart uit voorzorg het medicijn te hebben ingekocht. Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft op 20 maart de volledige voorraad Nivaquine opgekocht, een antimalaria-middel op basis van chloroquine,

Hydroxychloroquine, zoals het medicijn heet, wordt normaal voorgeschreven voor de behandeling van ziektes als reuma en malaria. Sanofi waarschuwt tegelijkertijd dat het nog niet zeker is of het middel werkzaam en veilig is voor de behandeling van COVID-19. De vraag naar chloroquine, zoals het middel kortweg wordt genoemd, is de afgelopen maanden in rap tempo gestegen, na eerste signalen dat het helpt tegen het nieuwe coronavirus.