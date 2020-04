Kwart van alle Nederlandse coronapatiënten werkt in de zorg

Van alle 23. 097 Nederlanders bij wie het coronavirus is vastgesteld, werkt 24 procent in de zorg.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Zo is 56 procent van alle meldingen uit Groningen afkomstig van zorgmedewerkers. In Noord-Brabant zijn dit 11 procent van de meldingen tot nu toe. ". Het verschil komt onder meer door de mate van verspreiding van het coronavirus. Noord-Brabant heeft bijna een kwart van alle coronagevallen in Nederland, in het noorden ligt het aantal besmettingen nog vrij laag. Het lokale testbeleid speelt ook mee, zegt het RIVM.Sinds maandag worden huisartsen, thuiszorgers en medewerkers in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg vaker getest op het nieuwe coronavirus.