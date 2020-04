Netwerkoperators boos over brandstichting zendmasten

Vereniging Monet heeft afgelopen week aangifte gedaan van vier brandstichtingen in zendmasten voor de mobiele netwerken.

Complottheorieën

Bij de antennes in Liessel, Beesd, Rotterdam en Nuenen is de bekabeling door het vuur zwaar beschadigd, zegt directeur Rob Bongelaar van Monet, dat namens de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo de plaatsing van antennes afstemt met overheden. "De operators doen ongelooflijk hun best in deze moeilijke tijd de mobiele netwerken draaiende te houden", zegt Bongelaar. "De beschikbaarheid van een betrouwbare digitale infrastructuur is van essentieel belang. De verbindingen zijn hard nodig voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en dan zijn er mensen die moedwillig zendmasten in de fik steken. Onbegrijpelijk en onacceptabel."De directeur dacht bij de eerste brandstichting nog aan een incident. "Maar nu is het al vier keer gebeurd en dan ga je toch denken dat het geen toeval is. Ik spreek verder geen vermoedens uit, maar hoop wel dat de politie kan achterhalen wie hier achter zitten."Bongelaar spreekt van schade die in de tienduizenden euro's kan lopen. Erger is dat zendmasten door de brandstichting tijdelijk kunnen uitvallen en er geen mobiel bereik is, zegt hij. "In een straal van 5 kilometer is er dan even geen dekking en dat kan uren duren. Als 112 tijdelijk niet bereikbaar is in een regio, kan dat grote gevolgen hebben."In het Verenigd Koninkrijk is de laatste tijd ook een aantal zendmasten in brand gestoken . Die branden worden in verband gebracht met complottheorieën waarin wordt beweerd dat er een link is tussen 5G-straling en de verspreiding van het coronavirus.