Zidane schenkt medische apparatuur aan Algerije

De donatie gaat naar zijn geboorteplaats in de provincie Bejaia en is bedoeld als hulp in de strijd tegen het coronavirus

De hoofdtrainer van Real Madrid en voormalig international Zinedine Zidane heeft medische apparatuur geschonken aan zijn geboorteplaats in de provincie Bejaia, in het noordoosten van Algerije. De donatie is gedaan via de liefdadigheidsinstelling van Zidane.

De donatie bestaat uit vijf bedden die waren uitgerust met apparaten voor intensieve zorg en kunstmatige beademingsapparatuur om de ziekenhuizen te helpen bij de opvang van COVID-19-patiënten. Gouverneur Ahmed Maabed bedankte de vader van Zinedine, Ismael Zidane, en tevens voorzitter van de stichting.

Algerije rapporteerde 235 coronadoden en 1.666 besmettingen. Het Noord-Afrikaanse land heeft zondag een uitgaansverbod ingevoerd , de avondklok geldt van 18.00 uur tot 06:00 uur. De negen zwaarst getroffen provincies hebben een striktere lockdown, daar gaat de avondklok om 13:00 uur al in en duurt deze tot 07:00 uur.

