8.600 mensen behandeld met chloroquine in Marokko

Het preventief gebruik van het reuma- en malariamedicijn (hydroxy) tegen het coronavirus is omstreden.

Alle personen die in contact zijn geweest met coronapatiënten krijgen in Marokko preventief chloroquine toegediend. Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid besloot om alle mogelijke gevallen van COVID-19 het antimalaria-medicijn chloroquine en azythromicyne toe te dienen, vaak nog voordat besmetting is bevestigd. Zodra de test negatief blijkt wordt de behandeling stopgezet.





De Franse farmaceut Sanofi benadrukte vandaag dat chloroquine ernstige bijwerkingen kan hebben . De Amerikaanse president Donald Trump baarde de afgelopen tijd juist opzien door het middel zonder waarschuwingen voor bijwerkingen aan te prijzen als wapen tegen COVID-19. Vorige maand overleed een man in Arizona na het innemen van chloroquinefosfaat, een vorm van chloroquine voor het schoonmaken van aquariums.





In Nederland heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) opgeroepen het reuma- en malariamedicijn (hydroxy)chloroquine niet te gebruiken als preventief middel tegen het coronavirus.





De Marokkaanse regering kocht in maart de volledige voorraad Nivaquine op, een antimalaria-middel op basis van chloroquine . Het medicijn van het Franse bedrijf wordt geproduceerd in fabrieken in Casablanca. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een paar dagen later ook chloroquine ingekocht





Familiale besmetting De toename van het aantal besmettingsgevallen in Marokko is nu vooral het gevolg van besmettingen door huisgenoten, zei Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid eerder deze week. Volgens gezondheidsautoriteiten in Marokko heeft de strijd tegen familiale besmetting momenteel de hoogste prioriteit. Lyoubi adviseerde de hygiëneaanbevelingen ook binnenshuis op te volgen.

Regeringsleider Saad Eddine El Othmani herhaalde donderdag zijn oproep aan burgers om de quarantaine te respecteren en de woning alleen te verlaten in geval van nood. Een noodoproep, gezien de toename in het aantal besmettingen. Vooral in Casablanca-Settat, de regio telt met 412 bevestigde infecties verreweg de meeste patiënten.

© MAROKKO.NL 2020