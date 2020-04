Dodelijkste dag voor Verenigd Koninkrijk sinds begin coronacrisis

Het Verenigd Koninkrijk heeft het hoogste dagelijkse dodental gemeld sinds het begin van de coronacrisis.

© ANP 2020

Er overleden in een dag tijd 980 patiënten, meldt minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Het dagelijkse dodental ligt daarmee hoger dan het ooit is geweest in het zwaar getroffen Italië. Daar maakten de autoriteiten op de dodelijkste dag melding van 969 overleden patiënten. Dat was op 27 maart.In het Verenigd Koninkrijk staat het dodental inmiddels op 8958. Het Italiaanse dodental steeg vrijdag met 570 naar 18.849. Geen enkel land heeft meer sterfgevallen door het coronavirus gemeld.