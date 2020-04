Wereldwijd zeker 100.000 doden door coronavirus

Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus stond vrijdag op zeker 100. 000.







Het echte dodental ligt vermoedelijk hoger. Sommige landen nemen in officiële cijfers alleen patiënten mee die in ziekenhuizen overlijden. Het duurde 83 dagen tot het dodental wereldwijd op 50.000 stond. Acht dagen later waren al 100.000 sterfgevallen gemeld.

Dat becijferde persbureau Reuters. Bij meer dan 1,6 miljoen mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het eerste sterfgeval dat officieel is toegeschreven aan het virus is op 9 januari gemeld in de Chinese stad Wuhan.