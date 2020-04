Protest in Casablanca tegen trage hulpverlening, ondanks lockdown (video)

Meerdere mensen gingen in Casablanca de straat op uit protest tegen het uitblijven van toegezegde staatshulp

De menigte verzamelde zich woensdag voor het gebouw van Sidi El Khadir, behorend tot het district Hay Hassani in Casablanca. In de video hekelt een demonstrant de "vriendjespolitiek" en politici die "misbruik maken van de coronacrisis". Een andere demonstrant beweert dat degenen die de hulp het hardst nodig hebben aan hun lot worden overgelaten.









Ordediensten hebben de menigte na enkele uren uit elkaar gedreven en naar huis gestuurd. Sinds het uitroepen van de noodtoestand is het in Marokko niet toegestaan de woning te verlaten, behalve voor werk, medische zorg of boodschappen.

© MAROKKO.NL 2020